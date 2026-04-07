Bossard Aktie News: Bossard am Nachmittag mit Abschlägen

Die Bossard-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 143,50 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 17'934 Punkten realisiert. Die Bossard-Aktie sank bis auf 143,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 145,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'496 Bossard-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (199,60 CHF) erklomm das Papier am 12.06.2025. Der derzeitige Kurs der Bossard-Aktie liegt somit 28,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 133,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bossard-Aktie 7,04 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 3,90 CHF an Bossard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,25 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Bossard am 21.07.2026 präsentieren. Am 22.07.2027 wird Bossard schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Bossard im Jahr 2026 10,21 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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