Bossard Aktie News: Bossard am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Bossard-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 255,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'757 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Bossard-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 255,00 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 258,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 447 Bossard-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2026 bei 274,00 CHF. Gewinne von 7,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 133,40 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 47,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 3,90 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,83 CHF je Bossard-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Bossard im Jahr 2026 12,72 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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