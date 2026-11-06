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06.11.2026 16:29:00
Bossard Aktie News: Bossard verzeichnet am Nachmittag Verluste
Die Aktie von Bossard gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bossard-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 255,00 CHF.
Die Bossard-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 255,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'742 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Bossard-Aktie bis auf 252,00 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 258,00 CHF. Der Tagesumsatz der Bossard-Aktie belief sich zuletzt auf 3'471 Aktien.
Bei einem Wert von 274,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 7,45 Prozent könnte die Bossard-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 133,40 CHF. Der derzeitige Kurs der Bossard-Aktie liegt somit 91,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Bossard-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,83 CHF ausgeschüttet werden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bossard einen Gewinn von 12,72 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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