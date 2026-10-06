Bossard Aktie News: Bossard tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Die Bossard-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 255,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'617 Punkten liegt. Bei 256,00 CHF markierte die Bossard-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Bossard-Aktie bis auf 254,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 255,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 718 Bossard-Aktien umgesetzt.

Am 05.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 257,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bossard-Aktie somit 0,78 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 133,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bossard-Aktie mit einem Verlust von 47,69 Prozent wieder erreichen.

Bossard-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,90 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,69 CHF aus.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Bossard-Gewinn in Höhe von 11,64 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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