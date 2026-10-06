Bossard Aktie News: Bossard am Nachmittag in Rot

Die Bossard-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 254,00 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'549 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Bossard-Aktie bis auf 253,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 255,00 CHF. Von der Bossard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'430 Stück gehandelt.

Am 05.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 257,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 133,40 CHF. Mit Abgaben von 47,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Bossard-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,90 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,69 CHF aus.

In der Bossard-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,64 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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