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Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142

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06.10.2026 12:29:00

Bossard Aktie News: Bossard gibt am Dienstagmittag ab

Bossard Aktie News: Bossard gibt am Dienstagmittag ab

Die Aktie von Bossard gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bossard nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 254,00 CHF.

Bossard
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Der Bossard-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 254,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'669 Punkten steht. Die Bossard-Aktie gab in der Spitze bis auf 253,00 CHF nach. Bei 255,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'471 Bossard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.10.2026 bei 257,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bossard-Aktie derzeit noch 1,18 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 133,40 CHF am 23.03.2026. Abschläge von 47,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Bossard-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,69 CHF belaufen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,64 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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