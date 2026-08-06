Bossard Aktie News: Bossard am Mittag mit Kursplus

Die Bossard-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 234,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'538 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Bossard-Aktie bei 236,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 232,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 4'141 Bossard-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.07.2026 markierte das Papier bei 241,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bossard-Aktie derzeit noch 2,99 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 133,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 42,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Bossard-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,62 CHF aus.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,58 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bossard-Aktie

Bossard-Aktie weit im Plus: Deutliches Wachstum im ersten Semester

Bossard-CFO tritt per Ende März 2027 zurück - Aktie unverändert

Bossard-Aktie legt zu: Zoll-Rückforderungen an USA lohnen sich laut CEO kaum