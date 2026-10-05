Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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05.10.2026 09:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Vormittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Bossard gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bossard-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 253,00 CHF.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 253,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'452 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bossard-Aktie bisher bei 253,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 255,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 221 Bossard-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.09.2026 bei 256,00 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bossard-Aktie 1,19 Prozent zulegen. Bei 133,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bossard-Aktie derzeit noch 47,27 Prozent Luft nach unten.
Für Bossard-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,69 CHF ausgeschüttet werden.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,64 CHF je Bossard-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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