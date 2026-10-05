Bossard Aktie News: Bossard zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Bossard-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 255,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'466 Punkten steht. In der Spitze gewann die Bossard-Aktie bis auf 257,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 255,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 2'571 Bossard-Aktien umgesetzt.

Am 05.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 257,00 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,78 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 133,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Bossard-Aktie liegt somit 91,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Bossard-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,69 CHF aus.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bossard-Aktie in Höhe von 11,64 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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