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04.11.2026 12:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Mittag nahezu unverändert
Die Aktie von Bossard zeigt sich am Mittwochmittag ohne grosse Bewegung. Die Bossard-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 264,00 CHF.
Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der Bossard-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 264,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'960 Punkten notiert. Bei 264,00 CHF erreichte die Bossard-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die Bossard-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 261,00 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 263,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'702 Bossard-Aktien den Besitzer.
Am 16.10.2026 markierte das Papier bei 274,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bossard-Aktie ist somit 3,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 133,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 3,90 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,83 CHF je Bossard-Aktie.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bossard einen Gewinn von 12,72 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Bossard am 04.11.2026
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