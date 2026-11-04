Bossard Aktie News: Bossard am Mittag nahezu unverändert

Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der Bossard-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 264,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'960 Punkten notiert. Bei 264,00 CHF erreichte die Bossard-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die Bossard-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 261,00 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 263,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'702 Bossard-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2026 markierte das Papier bei 274,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bossard-Aktie ist somit 3,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 133,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 3,90 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,83 CHF je Bossard-Aktie.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bossard einen Gewinn von 12,72 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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