Bossard Aktie News: Bossard präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 231,00 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'231 Punkten liegt. Der Kurs der Bossard-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 231,00 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 231,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 99 Bossard-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (241,00 CHF) erklomm das Papier am 27.07.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bossard-Aktie mit einem Kursplus von 4,33 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 133,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Bossard-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,62 CHF aus.

Von Analysten wird erwartet, dass Bossard im Jahr 2026 11,58 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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