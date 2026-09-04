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Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142

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04.09.2026 16:29:00

Bossard Aktie News: Bossard tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Bossard Aktie News: Bossard tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Die Aktie von Bossard gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Bossard-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 233,00 CHF.

Bossard
231.06 CHF 2.73%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Bossard zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,3 Prozent auf 233,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'215 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Bossard-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 233,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 231,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 5'898 Bossard-Aktien.

Am 27.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 241,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bossard-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 133,40 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 42,75 Prozent würde die Bossard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Bossard-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,62 CHF belaufen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,58 CHF je Bossard-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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