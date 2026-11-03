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03.11.2026 09:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Vormittag schwächer
Die Aktie von Bossard gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Bossard-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 260,00 CHF.
Die Bossard-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 260,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'815 Punkten steht. Der Kurs der Bossard-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 260,00 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 267,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 392 Bossard-Aktien.
Am 16.10.2026 markierte das Papier bei 274,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bossard-Aktie ist somit 5,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 133,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Bossard-Aktie liegt somit 94,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 3,90 CHF an Bossard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,83 CHF aus.
Von Analysten wird erwartet, dass Bossard im Jahr 2026 12,72 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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