Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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03.09.2026 09:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Donnerstagvormittag stabil
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Bossard. Bei der Bossard-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 230,00 CHF.
Die Bossard-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 230,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'172 Punkten notiert. Bei 230,00 CHF markierte die Bossard-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Bossard-Aktie bis auf 230,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 230,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 137 Bossard-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 241,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.07.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 133,40 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem Bossard seine Aktionäre 2025 mit 3,90 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,62 CHF je Aktie ausschütten.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,58 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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