Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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03.09.2026 16:29:00
Bossard Aktie News: Bossard verbilligt sich am Nachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bossard. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 227,00 CHF.
Die Bossard-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 227,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'195 Punkten realisiert. Die Bossard-Aktie sank bis auf 227,00 CHF. Bei 230,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 3'209 Bossard-Aktien gehandelt.
Bei 241,00 CHF erreichte der Titel am 27.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 6,17 Prozent Plus fehlen der Bossard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 133,40 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bossard-Aktie 41,23 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass Bossard-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,62 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bossard 3,90 CHF aus.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bossard-Aktie in Höhe von 11,58 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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