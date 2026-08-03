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03.08.2026 16:29:00

Bossard Aktie News: Bossard verteuert sich am Nachmittag kräftig

Bossard Aktie News: Bossard verteuert sich am Nachmittag kräftig

Die Aktie von Bossard gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Bossard-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 5,3 Prozent auf 238,00 CHF.

Bossard
237.02 CHF 5.69%
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Die Bossard-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,3 Prozent auf 238,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'223 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Bossard-Aktie bis auf 238,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 229,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 8'003 Bossard-Aktien.

Am 27.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 241,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 133,40 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Bossard-Aktie ist somit 43,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bossard-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,90 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,62 CHF aus.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,58 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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