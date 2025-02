Bossard Aktie News: Bossard tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Das Papier von Bossard gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 04:28 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 199,20 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 16'552 Punkten liegt. Die Bossard-Aktie gab in der Spitze bis auf 198,40 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 199,80 CHF. Bisher wurden heute 3'170 Bossard-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 240,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bossard-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 182,00 CHF. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Abschläge von 8,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 4,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,84 CHF.

Voraussichtlich am 27.02.2025 dürfte Bossard Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 04.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Bossard im Jahr 2024 8,92 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch