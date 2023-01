Bossard Aktie News: Bossard zeigt sich am Mittag fester

Die Bossard-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 201,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 14'049 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Bossard-Aktie bei 203,50 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 201,50 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1'615 Bossard-Aktien gekauft oder verkauft.

Die Bossard-Bilanz für Q4 2022 wird am 08.03.2023 erwartet. Schätzungsweise am 06.03.2024 dürfte Bossard die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.ch