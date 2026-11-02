Bossard Aktie News: Bossard am Montagvormittag im Minusbereich

Die Bossard-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 260,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'744 Punkten steht. Die Bossard-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 260,00 CHF ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 262,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 696 Bossard-Aktien.

Am 16.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 274,00 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,38 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 133,40 CHF. Der aktuelle Kurs der Bossard-Aktie ist somit 48,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 3,90 CHF an Bossard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,83 CHF aus.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 12,72 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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