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02.11.2026 09:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Montagvormittag im Minusbereich
Die Aktie von Bossard gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 260,00 CHF.
Die Bossard-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 260,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'744 Punkten steht. Die Bossard-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 260,00 CHF ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 262,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 696 Bossard-Aktien.
Am 16.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 274,00 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,38 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 133,40 CHF. Der aktuelle Kurs der Bossard-Aktie ist somit 48,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2025 3,90 CHF an Bossard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,83 CHF aus.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 12,72 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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