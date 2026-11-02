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02.11.2026 16:29:00
Bossard Aktie News: Bossard gewinnt am Montagnachmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Bossard. Die Bossard-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 264,00 CHF.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Bossard zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 264,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'839 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bossard-Aktie bisher bei 264,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 262,00 CHF. Der Tagesumsatz der Bossard-Aktie belief sich zuletzt auf 2'641 Aktien.
Bei einem Wert von 274,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bossard-Aktie mit einem Kursplus von 3,79 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 133,40 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 49,47 Prozent würde die Bossard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Bossard-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,83 CHF belaufen.
Experten taxieren den Bossard-Gewinn für das Jahr 2026 auf 12,72 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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