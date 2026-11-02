Bossard Aktie News: Bossard gewinnt am Montagnachmittag

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Bossard zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 264,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'839 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bossard-Aktie bisher bei 264,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 262,00 CHF. Der Tagesumsatz der Bossard-Aktie belief sich zuletzt auf 2'641 Aktien.

Bei einem Wert von 274,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bossard-Aktie mit einem Kursplus von 3,79 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 133,40 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 49,47 Prozent würde die Bossard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Bossard-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,83 CHF belaufen.

Experten taxieren den Bossard-Gewinn für das Jahr 2026 auf 12,72 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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