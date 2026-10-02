Bossard Aktie News: Bossard am Vormittag im Aufwind

Die Bossard-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 251,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'342 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Bossard-Aktie sogar auf 251,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 250,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 418 Bossard-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 256,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bossard-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 133,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 46,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF an Bossard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,69 CHF.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bossard-Aktie in Höhe von 11,64 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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