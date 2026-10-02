Bossard Aktie News: Bossard am Nachmittag höher

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,0 Prozent auf 254,00 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'438 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Bossard-Aktie bis auf 255,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 250,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'782 Bossard-Aktien.

Bei 256,00 CHF markierte der Titel am 23.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,79 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 133,40 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die Bossard-Aktie damit 90,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Bossard-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,69 CHF belaufen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,64 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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