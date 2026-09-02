Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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02.09.2026 09:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Vormittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Bossard gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Bossard-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 232,00 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 232,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'145 Punkten notiert. Bei 232,00 CHF markierte die Bossard-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 232,00 CHF. Von der Bossard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 253 Stück gehandelt.
Bei 241,00 CHF markierte der Titel am 27.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,88 Prozent könnte die Bossard-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 133,40 CHF. Mit Abgaben von 42,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für Bossard-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,90 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,62 CHF belaufen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Bossard-Gewinn in Höhe von 11,58 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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