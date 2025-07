Bossard Aktie News: Bossard gibt am Nachmittag nach

Um 16:28 Uhr ging es für die Bossard-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 174,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 16'608 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Bossard-Aktie ging bis auf 173,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 174,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 11'262 Bossard-Aktien.

Bei einem Wert von 240,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.04.2025 bei 166,20 CHF. Abschläge von 4,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,24 CHF. Im Vorjahr hatte Bossard 3,90 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Bossard am 22.07.2025 präsentieren. Bossard dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 16.07.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bossard-Gewinn in Höhe von 10,31 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bossard-Aktie

SPI-Wert Bossard-Aktie: Bossard-Dividende niedriger

Bossard-Aktie dreht dennoch ins Minus: Bossard dank Akquisitionen mit Umsatzwachstum

Bossard-Aktie in Rot: Bossard streicht Dividende nach Gewinnrückgang zusammen