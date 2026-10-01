Bossard Aktie News: Bossard am Vormittag mit roter Tendenz

Die Bossard-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 248,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'456 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Bossard-Aktie bis auf 248,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 248,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 74 Bossard-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 256,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2026). 3,23 Prozent Plus fehlen der Bossard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 133,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 46,21 Prozent würde die Bossard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Bossard-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,69 CHF ausgeschüttet werden.

In der Bossard-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,64 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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