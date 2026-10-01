Bossard Aktie News: Bossard am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Bossard zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 251,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'393 Punkten steht. Die Bossard-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 255,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 248,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 4'168 Bossard-Aktien umgesetzt.

Am 23.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 256,00 CHF an. Derzeit notiert die Bossard-Aktie damit 1,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 133,40 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bossard-Aktie mit einem Verlust von 46,85 Prozent wieder erreichen.

Bossard-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,90 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,69 CHF aus.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,64 CHF je Bossard-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bossard-Aktie

Bossard: Andreas Jaeger wird Finanzchef - Aktie tiefer

Bossard-Aktie weit im Plus: Deutliches Wachstum im ersten Semester

Bossard-CFO tritt per Ende März 2027 zurück - Aktie unverändert