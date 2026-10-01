Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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01.10.2026 16:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Bossard gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bossard zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 251,00 CHF.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Bossard zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 251,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'393 Punkten steht. Die Bossard-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 255,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 248,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 4'168 Bossard-Aktien umgesetzt.
Am 23.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 256,00 CHF an. Derzeit notiert die Bossard-Aktie damit 1,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 133,40 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bossard-Aktie mit einem Verlust von 46,85 Prozent wieder erreichen.
Bossard-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,90 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,69 CHF aus.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,64 CHF je Bossard-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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