Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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01.10.2026 12:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Mittag in Grün
Die Aktie von Bossard zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Bossard legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 252,00 CHF.
Das Papier von Bossard konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 252,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'385 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bossard-Aktie bei 254,00 CHF. Bei 248,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'488 Bossard-Aktien.
Am 23.09.2026 markierte das Papier bei 256,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bossard-Aktie ist somit 1,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 133,40 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bossard-Aktie derzeit noch 47,06 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF an Bossard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,69 CHF.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,64 CHF je Aktie in den Bossard-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Bossard am 01.10.2026
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