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Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142

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01.10.2026 12:29:00

Bossard Aktie News: Bossard am Mittag in Grün

Bossard Aktie News: Bossard am Mittag in Grün

Die Aktie von Bossard zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Bossard legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 252,00 CHF.

Bossard
254.14 CHF 2.38%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Bossard konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 252,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'385 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bossard-Aktie bei 254,00 CHF. Bei 248,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'488 Bossard-Aktien.

Am 23.09.2026 markierte das Papier bei 256,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bossard-Aktie ist somit 1,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 133,40 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bossard-Aktie derzeit noch 47,06 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF an Bossard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,69 CHF.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,64 CHF je Aktie in den Bossard-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Short 14’532.41 13.69 SGBK2U
Short 15’068.89 8.92 SKUBAU
SMI-Kurs: 13’622.85 01.10.2026 17:30:31
Long 13’092.02 19.76 S4BF7U
Long 12’785.69 13.76 SI6BUU
Long 12’239.76 8.95 SMABBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Bossard AG 249.00 -0.40% Bossard AG

Bossard am 01.10.2026

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