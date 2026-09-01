Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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01.09.2026 09:29:00
Bossard Aktie News: Bossard büsst am Vormittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bossard. Die Bossard-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 234,00 CHF abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Bossard nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,8 Prozent auf 234,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'152 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Bossard-Aktie bei 234,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 235,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 88 Bossard-Aktien.
Am 27.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 241,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,99 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 133,40 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die Bossard-Aktie damit 75,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,62 CHF. Im Vorjahr hatte Bossard 3,90 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Experten gehen davon aus, dass Bossard im Jahr 2026 11,58 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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