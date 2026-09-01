Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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01.09.2026 16:29:00
Bossard Aktie News: Anleger schicken Bossard am Dienstagnachmittag ins Minus
Die Aktie von Bossard gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Bossard gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 232,00 CHF abwärts.
Das Papier von Bossard gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 232,00 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'129 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Bossard-Aktie bis auf 231,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 235,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'596 Bossard-Aktien umgesetzt.
Am 27.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 241,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,88 Prozent könnte die Bossard-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 133,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bossard-Aktie damit 73,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF an Bossard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,62 CHF.
Von Analysten wird erwartet, dass Bossard im Jahr 2026 11,58 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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