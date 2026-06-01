Bossard Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Bossard

Die Bossard-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 171,00 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'056 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Bossard-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 171,00 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 171,50 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 193 Bossard-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 199,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bossard-Aktie damit 14,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 133,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,17 CHF. Im Vorjahr hatte Bossard 3,90 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Bossard am 21.07.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Bossard-Anleger Experten zufolge am 22.07.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,17 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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