Bossard Aktie News: Bossard präsentiert sich am Nachmittag stärker

Um 04:28 Uhr stieg die Bossard-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 218,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 15'072 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bossard-Aktie bei 220,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 219,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 19'175 Bossard-Aktien den Besitzer.

Am 01.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 264,50 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bossard-Aktie somit 17,39 Prozent niedriger. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 157,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 38,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.07.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Bossard-Anleger Experten zufolge am 21.08.2024 werfen.

Redaktion finanzen.ch