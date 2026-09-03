Bossard-Aktie: Andreas Jaeger wird Finanzchef

Andreas Jaeger übernimmt die Aufgabe per 1. März und löst dann Stephan Zehnder ab, der seinen Rücktritt im letzten Mai angekündigt hatte.

Jaeger ist hierzulande vor allem als ehemaliger CFO und interimistischer CEO des Forbo-Konzerns bekannt, für den er bis gegen Ende 2025 tätig war. Zuletzt war er laut dem Communiqué vom Donnerstag Konzernleitungsmitglied beim deutschen Stabilus-Konzern.

Insgesamt verfüge er über mehr als 25 Jahre Erfahrung in internationalen Finanzfunktionen und bringe umfassende Expertise in den Bereichen Unternehmenssteuerung, Strategie, Digitalisierung, M&A sowie Risikomanagement mit, so die Mitteilung.

Jaeger wird bereits Anfang 2027 bei Bossard beginnen, die CFO-Aufgabe dann aber erst nach einer Übergangszeit übernehmen. Sein Vorgänger Zehnder war seit 2005 Finanzchef des Industriekonzerns.

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Zug (awp)