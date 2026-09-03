Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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03.09.2026 07:51:36
Bossard-Aktie: Andreas Jaeger wird Finanzchef
Der Schraubenhändler Bossard hat einen neuen Finanzchef gefunden.
Jaeger ist hierzulande vor allem als ehemaliger CFO und interimistischer CEO des Forbo-Konzerns bekannt, für den er bis gegen Ende 2025 tätig war. Zuletzt war er laut dem Communiqué vom Donnerstag Konzernleitungsmitglied beim deutschen Stabilus-Konzern.
Insgesamt verfüge er über mehr als 25 Jahre Erfahrung in internationalen Finanzfunktionen und bringe umfassende Expertise in den Bereichen Unternehmenssteuerung, Strategie, Digitalisierung, M&A sowie Risikomanagement mit, so die Mitteilung.
Jaeger wird bereits Anfang 2027 bei Bossard beginnen, die CFO-Aufgabe dann aber erst nach einer Übergangszeit übernehmen. Sein Vorgänger Zehnder war seit 2005 Finanzchef des Industriekonzerns.
rw/cg
Zug (awp)
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