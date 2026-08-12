Bosch zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bosch hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 23941.00 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bosch noch ein Gewinn pro Aktie von 378.41 INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Bosch 58.42 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22.00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 47.89 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch