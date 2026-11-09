Bosch: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bosch hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 284.97 INR gegenüber 188.01 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Bosch mit einem Umsatz von insgesamt 76.55 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47.95 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 59.65 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch