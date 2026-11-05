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05.11.2026 12:12:36

Bosch streicht in Abstatt weitere 750 Arbeitsplätze

(Ausführliche Fassung)

ABSTATT (awp international) - Der kriselnde Technologiekonzern Bosch will am Standort Abstatt (Kreis Heilbronn) in der Mobilitätssparte weitere 750 Arbeitsplätze abbauen. Die Streichung der Arbeitsplätze soll bis Ende 2029 vollzogen werden und möglichst sozialverträglich erfolgen. Zuerst hatte das "Handelsblatt" berichtet.

Schwierige konjunkturelle Rahmenbedingungen und der tiefgreifende Strukturwandel der Automobilindustrie wurden als Gründe für den weiteren Personalabbau in Abstatt genannt. "Die weltweite Fahrzeugproduktion stagniert, in Europa ist die Nachfrage sogar rückläufig. Zugleich wächst der Wettbewerbsdruck bei Kosten, Geschwindigkeit und Produktivität, insbesondere durch asiatische Anbieter." Die Mobilitätssparte von Bosch ist innerhalb des Technologiekonzerns besonders von dem Arbeitsplatzabbau in Deutschland betroffen. Nach Angaben einer Sprecherin sollen hier in unterschiedlichen Zeiträumen bislang mehr als 23.000 Jobs wegfallen.

Konkurrenz aus Asien

Im Zuge der Transformation im Automarkt verändere sich auch das Portfolio im Bremsenbereich seit einigen Jahren deutlich, die Nachfrage nach kosteneffizienten Lösungen steige stark, teilte das Unternehmen mit Blick auf Abstatt weiter mit. "Moderne integrierte Bremssysteme unterliegen einem deutlich stärkeren Preiswettbewerb und neue asiatische Anbieter drängen mit kostengünstigeren Lösungen immer stärker auf den europäischen Markt." Innovationen wie elektronische Bremssysteme, bei denen die direkte mechanische oder hydraulische Verbindung zwischen dem Bremspedal und den Bremsen an den Rädern aufgehoben sei (Brake-by-Wire-Systeme), würden zunehmend zuerst mit chinesischen Kunden eingeführt und gemeinsam mit dem lokalen Bosch-Standort entwickelt. "Das führt dazu, dass in Abstatt weniger Kapazitäten nötig sind."

Insgesamt arbeiten am Standort Abstatt rund 5.300 Menschen. Der Geschäftsbereich Vehicle Motion entwickelt und vertreibt dort Bremssysteme, Fahrzeugbewegungssoftware, Insassenschutzsysteme sowie Fahrzeugsensorik. Der Geschäftsbereich Cross-Domain Computing Solutions, der die Fahrzeugelektronik, Sensoren und Software aus einer Hand entwickelt, und die Tochtergesellschaft Bosch Engineering GmbH sind von dem Personalabbau nicht betroffen.

Konzern steht weltweit unter Druck

Die Herausforderungen, die Bosch auf der ganz grossen Bühne beschäftigen, sind nicht neu: Die Weltkonjunktur schwächelt, die geopolitische Lage ist nach wie vor unsicher. Der Technologiekonzern und Autozulieferer hatte im ersten Halbjahr keine grossen Sprünge gemacht. In den ersten sechs Monaten 2026 stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,6 Prozent auf 46,4 Milliarden Euro.

Allerdings kam das Wachstum vor allem durch Zukäufe zustande. Bosch hatte im Laufe des vergangenen Jahres das Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungsgeschäft von Johnson Controls und Hitachi übernommen. Einen Rückgang gab es bei der Profitabilität. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) - Bosch spricht von einem operativen Ebit - sank von 2,3 Milliarden Euro auf 2,2 Milliarden Euro./ols/DP/mis

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