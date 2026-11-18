Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.40 TRY, nach 0.410 TRY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 829.9 Millionen TRY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24.55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret einen Umsatz von 666.3 Millionen TRY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch