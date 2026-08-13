Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.50 TRY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret ein EPS von 0.040 TRY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 802.3 Millionen TRY gegenüber 701.6 Millionen TRY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch