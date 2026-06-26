Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’133 -0.7%  SPI 19’915 -0.7%  Dow 51’931 0.0%  DAX 24’671 -1.3%  Euro 0.9221 0.1%  EStoxx50 6’211 -0.9%  Gold 4’088 1.5%  Bitcoin 48’397 0.0%  Dollar 0.8071 -0.3%  Öl 72.2 -3.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Micron Technology951691SpaceX156888148Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Grundsteinlegung: Europas Infrastruktur-Neustart
Coinbase for Agents: Zugriff für KI-Agenten auf Krypto-Trading und Zahlungen
Cathie Wood greift bei Palantir zu-Aktie: Das Ende der Verlustserie?
NASA-Vertrag beflügelt Rocket Lab-Aktie: Kurssprung reisst Intuitive Machines und andere Space-Titel mit
S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Uber-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Suche...
eToro entdecken
26.06.2026 16:09:36

Bosch-Chef Stefan Hartung geht vorzeitig

(durchgehend aktualisiert)

GERLINGEN (awp international) - Überraschender Chefwechsel bei Bosch: Stefan Hartung tritt ab. Der 60-Jährige lege zum 30. Juni auf eigenen Wunsch sein Mandat als Vorsitzender der Geschäftsführung nieder, teilte der Technologiekonzern in Gerlingen bei Stuttgart mit. Hartung wolle sich künftig neuen gesellschaftlichen und unternehmerischen Aufgaben ausserhalb der Bosch-Gruppe widmen. Sein Nachfolger soll der bisherige Vize-Chef Christian Fischer werden.

Der Wechsel erfolgt demnach in enger Abstimmung und im Einvernehmen mit der obersten Ebene bei Bosch. "Die Gesellschafter und der Aufsichtsrat bedauern die Entscheidung von Stefan Hartung und danken ihm ausdrücklich für seine grossen Verdienste bei der umsichtigen Führung des Unternehmens in einer aussergewöhnlich anspruchsvollen Phase", teilte Aufsichtsratschef Stefan Asenkerschbaumer mit. Hartung habe die kraftvolle Weiterentwicklung von Bosch gezielt fortgesetzt.

"Wir respektieren die persönliche Entscheidung von Stefan Hartung und wünschen ihm viel Erfolg für seine Zukunft", wird Asenkerschbaumer weiter zitiert. Der Manager ist zugleich geschäftsführender Gesellschafter der Robert Bosch Industrietreuhand KG, dem Machtzentrum des Konzerns. Sie hält mehrheitlich die Stimmrechte an dem weltgrössten Autozulieferer.

Vertrag von Hartung war erst verlängert worden

Bosch hatte den Vertrag von Hartung erst im vergangenen Herbst verlängert. Details wurden damals nicht genannt. Aber dem Vernehmen nach wurde eine Laufzeit bis 2031 vereinbart. Der gebürtige Dortmunder und frühere McKinsey-Manager, der als quirlig und offen gilt, hat seine Bosch-Karriere 2004 bei der Hausgeräte-Tochter BSH begonnen. 2013 stieg er in die Geschäftsführung auf.

Den Chefposten des Stiftungskonzerns übernahm er Anfang 2022. Mit dem vorzeitigen Weggang beendet der promovierte Maschinenbauer als siebter Chef nach Gründer Robert Bosch seine Tätigkeit in dem Unternehmen, das neben Autoteilen, Halbleitern, Hausgeräten und Elektrowerkzeugen auch Industrie- und Gebäudetechnik herstellt. Und damit nach vergleichsweise kurzer Zeit: Seine drei Vorgänger Volkmar Denner, Franz Fehrenbach und Hermann Scholl führten den Konzern deutlich länger.

Hartung: Richtige Zeitpunkt, mein Mandat niederzulegen

Corona, Ukraine-Krieg, US-Zölle, zunehmende Konkurrenz aus China - all das fiel in die viereinhalb Jahre dauernde Amtszeit von Hartung. In dieser Periode investierte Bosch Milliarden in E-Mobilität, Software für das automatisierte Fahren, Wasserstoff, Wärmepumpen und in bestimmte Chips. Doch nicht alle Strategien gingen auf, und auch die Weltwirtschaft und die Kunden spielten nicht immer mit. Die Folge waren verschobene Finanzziele, Sparmassnahmen und ein Stellenabbau im grossen Stil - für den das Management um Hartung auch bei den Arbeitnehmern scharf in der Kritik stand.

Hartung teilte mit: "Nachdem die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens weiter gestärkt ist und wir wichtige Meilensteine in der Restrukturierung erreicht haben, ist jetzt für mich der richtige Zeitpunkt, mein Mandat niederzulegen."

Fischer übernimmt am 1. Juli

Der neue Bosch-Chef Fischer verantwortete zuletzt die Konsumgütersparte - und war so etwas wie der Chefstratege der Gruppe. Die berufliche Karriere des 58-Jährigen startete einst bei den Schwaben als Trainee. Über Stationen bei der Unternehmensberatung Roland Berger, Walter Bau, dem RFID-Unternehmen Smartrac und wieder Roland Berger kam Fischer 2018 zurück zu Bosch - direkt in die Geschäftsführung.

Der Vertrag von Fischer hat nach dpa-Informationen eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Stellvertreter-Position teilen sich in Zukunft zwei Manager: Finanzgeschäftsführer Markus Forschner und Zuliefer-Chef Markus Heyn.

Bosch steckt in der Krise

Die schwierige Wirtschaftslage hat im vergangenen Jahr mit voller Wucht bei Bosch durchgeschlagen. Der Zulieferer leidet nicht nur in seinem Kernbereich, wo ihm unter anderem der schleppende Wandel zur Elektro-Mobilität zusetzt, sondern auch in fast allen anderen Geschäftsfeldern. So halten sich zum Beispiel viele Verbraucherinnen und Verbraucher wegen der aktuellen Wirtschaftslage beim Kauf von Geräten wie Kühlschränken, Backöfen, Waschmaschinen, Elektrowerkzeugen und Gartengeräten zurück.

Nach eigenen Angaben ist Bosch in vielen Bereichen mittlerweile nicht mehr wettbewerbsfähig. Um das Ruder herumzureissen, wird kräftig an Personal und Strukturen gespart. Allein in der Zuliefersparte will der Konzern in den kommenden Jahren bis zu 22.000 Stellen streichen. Abbaupläne gibt es aber auch in anderen Bereichen - unter anderem bei der Hausgerätetochter BSH und der Sparte für Elektrowerkzeuge.

Die Kosten für den beispiellosen Stellenabbau haben - neben den US-Zöllen und Steuereffekten - auch die Geschäftszahlen der Schwaben schwer belastet. Insgesamt schlugen die Programme mit 2,7 Milliarden Euro zu Buche, vor allem in Form von Rückstellungen. Im vergangenen Jahr musste Bosch daher erstmals seit 2009 einen Nachsteuerverlust in Höhe von 363 Millionen Euro verbuchen. Bereits in Vorjahr hatte sich der Gewinn halbiert. Der Umsatz stieg 2025 nur leicht auf 91 Milliarden Euro. Damit lag das Unternehmen auch deutlich hinter den eigenen Erwartungen.

Wird 2026 für Bosch besser?

In den vergangenen Jahren wurden dem neuen Bosch-Chef zufolge wichtige Grundlagen gelegt und die Transformation gestartet. "Die Strategie nach vorne steht, doch das Umfeld und unsere Märkte verändern sich in nie dagewesenem Tempo", teilte der promovierte Wirtschaftswissenschaftler mit. Darauf müsse man Anstrengungen ausrichten, Entscheidungen mit grosser Entschlossenheit treffen und Innovationen schnell in Produkte und Märkte bringen.

Für das laufende Jahr rechnete Bosch zuletzt - trotz der schwierigen Lage der Weltwirtschaft - mit etwas besseren Geschäften. Im ersten Quartal lag der Umsatz demnach etwa auf Vorjahresniveau. Für 2026 peilte das Management ein Umsatzwachstum von zwei bis fünf Prozent und auch mehr Gewinn an./jwe/DP/stw

In eigener Sache

Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle

Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Woodward
✅ Howmet Aerospace
✅ STMicroelectronics

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch

Inside Trading & Investment

14:58 Kupfer — Das rote Metall zwischen Tradition und Transformation
09:23 Marktüberblick: Bayer und Merck haussieren
09:19 Julius Bär: 16.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf PolyPeptide Group AG
09:06 SMI setzt Höhenflug fort
06:19 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – An der 4‘000-Dollar-Marke
24.06.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch
19.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Micron Technology
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’641.36 19.90 S3OBDU
Short 14’970.16 13.62 SL4BRU
Short 15’508.07 8.95 BSUC2U
SMI-Kurs: 14’133.14 26.06.2026 16:06:24
Long 13’466.12 19.23 S8B67U
Long 13’185.87 13.95 S1BR8U
Long 12’584.76 8.81 SJQBZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie dennoch unter Druck: DZ BANK bewertet mit Kaufen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Aktien von NVIDIA, Amazon, Microsoft, Tesla und Co. in gefährlichem Bereich: Was die Korrektur der Magnificent Seven bedeutet
Micron Technology-Aktie springt auf Rekordhoch: Mega-Gewinnexplosion sorgt für Euphorie
SpaceX-Aktie kaufen? Was Warren Buffett raten würde
Experten-Urteil nach den Zahlen: Steht die Micron-Aktie mit einem historischen Ausbruch
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbussen
Bayer-Aktie dank Entscheidung des US-Supreme Court im Glyphosat-Streit zweistellig im Plus
Apple-Aktie verliert: MacBooks und iPads werden teurer
Idorsia-Aktie fester: Konzern schliesst Pharmakon-Darlehen ab und tilgt Kredit vollständig

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/26: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/26. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
KW 25: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.