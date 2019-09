Bosch-Chef Denner warnt vor wirtschaftlicher Flaute bis 2025

STUTTGART (Dow Jones)--Bosch-Chef Volkmar Denner rechnet mit einer langen Phase des wirtschaftlichen Stillstands. "Wir sind vorsichtig und gehen davon aus, dass die Automobilproduktion bis 2025 nicht wachsen wird", sagte Denner im Interview mit der Branchen- und Wirtschaftszeitung Automobilwoche. Er fügte hinzu: "Wir erwarten, dass die Automobilproduktion in diesem Jahr um 5 Prozent schrumpfen wird. Diese Schwäche beobachten wir in nahezu allen Märkten, aber in China und Indien ist sie besonders ausgeprägt. Die China-Schwäche trifft uns hart."

Laut Denner leidet die Branche unter mehreren problematischen Entwicklungen. "Die Handelsstreitigkeiten sorgen einerseits für Verunsicherung, auf der anderen Seite ist es die Transformation der Branche", erläuterte er. Die Verbraucher seien angesichts der neuen Antriebskonzepte beim Autokauf noch zurückhaltend. Auch der Zuwachs der Sharing-Konzepte könne den Bedarf an Autos hemmen.

Die kursierenden Zahlen von 1.000 Stellenstreichungen bei Bosch bestätigte Denner nicht. "Die Zahl der Stellen, die wir in diesem Jahr anpassen müssen, ist noch nicht genau prognostizierbar. Wir werden aber alles dafür tun, dass dies sozialverträglich erreicht wird", sagte er.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/hab

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2019 10:32 ET (14:32 GMT)