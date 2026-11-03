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03.11.2026 11:06:36
Bosch baut weiter um: Halbleiter eigener Geschäftsbereich
GERLINGEN (awp international) - Der Technologiekonzern Bosch arbeitet weiter an der Neuordnung der eigenen Strukturen. Das Halbleitergeschäft werde zum Jahresbeginn 2028 mit einem neuen Geschäftsbereich (Semiconductors) auf eigene Beine gestellt, teilte das Unternehmen aus Gerlingen bei Stuttgart mit.
Die Zuordnung zum Unternehmensbereich Mobility bleibe bestehen. Aktuell gehört das Halbleitergeschäft zum Geschäftsbereich Mobility Electronics, das auch Bosch-interne Geschäfte mit elektronischen Steuergeräten und Leistungselektronik umfasst.
Bosch passe mit der Neuaufstellung die Organisation und Prozesse "noch besser auf die speziellen und sehr dynamischen Kunden- und Marktanforderungen der Halbleiterindustrie an", hiess es laut Mitteilung. Am Wachstum der Halbleiterindustrie wolle Bosch partizipieren. Bis 2030 plane Bosch einen jährlichen Umsatz mit Halbleitern von fünf Milliarden Euro. Entsprechend nehme man sich jährlich ein prozentuales Wachstum im niedrigen zweistelligen Bereich vor, sagte Erik Rein, der bei Bosch für das Halbleitergeschäft verantwortlich ist, auf Nachfrage.
Zur Einordnung: 2025 machte Bosch insgesamt einen Umsatz in Höhe von 91 Milliarden Euro. 61,4 Prozent entfielen dabei auf den mit Abstand grössten Unternehmensbereich Mobility.
Bosch ordnet Konzern neu
Bosch hatte erst kürzlich einen grösseren Konzernumbau bekanntgegeben. Unter anderem die kriselnde Mobilitätssparte wird in eine neue Tochtergesellschaft übergehen. Die Neuordnung soll bis Ende 2027 abgeschlossen werden. Bosch-Chef Christian Fischer sagte, Bosch Mobility könne als eigenständige Gesellschaft künftig schneller auf Marktveränderungen reagieren und sich noch konsequenter an neuen Kundenbedürfnissen ausrichten./rwi/DP/stk
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
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