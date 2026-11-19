Boryszew hat am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Boryszew hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.07 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.080 PLN je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 1.24 Milliarden PLN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.14 Milliarden PLN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch