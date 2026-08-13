Borusan Yatirim Pazarlama AS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Borusan Yatirim Pazarlama AS hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 9.10 TRY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Borusan Yatirim Pazarlama AS 14.71 TRY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34.8 Millionen TRY – ein Plus von 43.99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Borusan Yatirim Pazarlama AS 24.2 Millionen TRY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch