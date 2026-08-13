Borr Drilling mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Borr Drilling hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Borr Drilling 0.150 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 232.3 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 267.7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch