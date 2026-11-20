Borr Drilling hat am 18.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Borr Drilling hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.100 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 263.1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 5.05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 277.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch