Borosil Scientific: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Borosil Scientific gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.60 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.320 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7.54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.15 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1.07 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch