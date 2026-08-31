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31.08.2026 06:37:00
Borneo Oil Berhad: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Borneo Oil Berhad veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Borneo Oil Berhad im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23.0 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel waren 22.1 Millionen MYR in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5.37 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 86.78 Millionen MYR umgesetzt, gegenüber 82.36 Millionen MYR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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