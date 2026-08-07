BorgWarner vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

BorgWarner hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

BorgWarner hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.03 USD je Aktie gewesen.

BorgWarner hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.65 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.64 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch