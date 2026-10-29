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29.10.2026 11:54:47
Borg Warner Inc. Q3 Income Climbs
(RTTNews) - Borg Warner Inc. (BWA) announced a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $221 million, or $1.08 per share. This compares with $158 million, or $0.73 per share, last year.
Excluding items, Borg Warner Inc. reported adjusted earnings of $1.39 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 2.9% to $3.487 billion from $3.591 billion last year.
Borg Warner Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $221 Mln. vs. $158 Mln. last year. -EPS: $1.08 vs. $0.73 last year. -Revenue: $3.487 Bln vs. $3.591 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 5.20 To $ 5.35 Full year revenue guidance: $ 14.000 B To $ 14.200 B
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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