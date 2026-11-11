Borealis Mng stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Borealis Mng hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Borealis Mng im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 207.27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 1.7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Borealis Mng hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0.040 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0.210 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 17.52 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 232.45 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5.27 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0.003 USD und einem Umsatz von 19.85 Millionen USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.ch