Borana Weaves verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Borana Weaves hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6.06 INR gegenüber 6.31 INR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Borana Weaves 1.38 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 44.71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 955.0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch